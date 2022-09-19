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مستشار مصلحة الضرائب: قرار رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد لتشجيع الاستثمار

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:46 ص
مستشار مصلحة الضرائب: قرار رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد لتشجيع الاستثمار وزير المالية
كتب محمد شعلان

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قال سعيد فؤاد، مستشار مصلحة الضرائب، إن القرار الحكومي المتعلق بتأسيس شركة مصرية لرد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الاجانب هدفه تشجيع عملية الاستثمار والترويج للاقتصاد المحلي وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي.
 
وأضاف سعيد فؤاد، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن القرار يشمل كل من تتجاوز فاتورته 1500 جنيه يحق له استرداد الـ14% من ضريبة القيمة المضافة وهو خارج من البلاد.
 
واستكمل: "نحن في مصلحة الضرائب لدينا مشاريع تطوير كثيرة ومن أهمها الفاتورة الالكترونية والايصال الالكتروني، ونعمل على أحدث ما وصلت إليه الضرائب في مصر لنضاهي منظومة الضرائب العالمية".
 

مصلحة الضرائب

الضرائب العقارية

ضريبة القيمة المضافة

برنامج من مصر



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