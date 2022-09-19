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مسؤول أمريكى: فاجنر الروسية تحاول تجنيد أكثر من 1500 في حرب أوكرانيا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:49 م
مسؤول أمريكى: فاجنر الروسية تحاول تجنيد أكثر من 1500 في حرب أوكرانيا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال مسؤول أمريكي، إن فاجنر الروسية تحاول تجنيد أكثر من 1500 في حرب أوكرانيا لكن العديد منهم رفض، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوضع في محطة زابوروجيا النووية على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية:  تحدثت هذا الصباح مع سيرغي لافروف وأبلغته أن الوضع في محطة زابوروجيه النووية لا يزال يشكل مصدر قلق لنا، وسنناقشه صباح الأربعاء الساعة 11:30 صباحا خلال اجتماع الفريق العامل الذي نظمته فرنسا، بالاشتراك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التأكد من أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان السلامة في محطة الطاقة النووية.

وأوضح وزيرة الخارجية الفرنسية أن الوضع في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا ومحيطها لا يزال صعبا، داعية إلى إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية في أسرع وقت ممكن.

 


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