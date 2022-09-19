مدير تعليم القليوبية: يجب تفعيل المتابعة الميدانية بالمؤسسات التعليمية

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، اجتماعا مع فريق المتابعة بالمديرية بحضور تامر القلا مدير أمن المديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية لبحث آخر المستجدات بالعملية التعليمية ومناقشة أهم المعوقات وحلها بطريقة سريعة حسب الامكانات المتاحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج بكل شفافية لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.



وأوضحت، أنه على الجميع بذل المزيد من الجهد تحت مظلة فريق عمل واحد، مشيرة إلى أن تعليم القليوبية لن يتستر على المخالفين أو المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفي، مشددة علي مراعاة عوامل الأمن والسلامة داخل المدارس من طفايات حريق وجرادل الرمل في حجرات الأنشطة والمعامل واسلاك الكهرباء وضرورة تغطيتها بالكامل للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلبة وخزانات المياه وعوامل الأمن والسلامة داخل المدارس وخارجها للحفاظ علي المنشآت التعليمية.









جانب من الاجتماع



خلال اجتماع تعليم القليوبية



مدير تعليم القليوبية خلال الاجتماع







