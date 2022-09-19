مدارس جنوب سيناء تستعد للعام الدراسى الجديد بتجهيز الفصول ورفع العلم.. صور

واصلت مدارس جنوب سيناء استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وفى كل مدرسة بدأت أعمال التجميل للبوابات والأسوار وترتيب المقاعد الدراسية وصيانة الحوائط والتأكيد على رفع العلم فى فناء المدرسة وعلى أعلى المبانى، وإعداد كشوف الطلبة وتوزيع الحصص على المعلمين.

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه تم مراجعة كافة توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعداد بشكل جيد للعام الدراسى الجديد، والعمل على عودة المدرسة لدورها الحقيقي وانضباط العملية التعليمية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن لجان الإدارات التعليمية تتابع بكل مدرسة جاهزيتها لاستقبال الطلبة والانتهاء من كافة المطلوب بكل مدرسة لبداية عام دراسى بلا أي معوقات .

وبدورهم عقد مدراء الادارات التعليمية اجتماعات تحضيرية لمراجعة الاستعدادات وقال محمد علي عيد مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية ان أخر المتابعات لجاهزية المدارس تمت فى مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الرسمية لغات متعددة المراحل برأس سدر لافتا إلى أن جميع الفصول الدراسية بالمدرسة وتشمل قاعات رياض الاطفال الفصول الدراسية للمرحلة الإبتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية فى حالة جاهزية .

وأعلنت إدارة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، أن بداية التجهيزات للعام الدراسى الجديد بدأت بلفتة مجتمعية من أحد أولياء الأمور بإجراء أعمال صيانة وإصلاح بالمدرسة.

وأوضح بيان المدرس أن علاء حمدي حامد ولي أمر الطلاب محمد ومصطفى علاء قام بعمل صيانة لمبني المرحلة الثانوية ودهانات الفصول وصيانه السباكه والاضاءه وتصليح البرجولات الخشبيه ودهانات المدرسه بالفناء .

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء كرم الطالبات والمعلمات المشاركات في مسابقات التربية الفنية الحاصلات على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمشاركات في مركز تنمية القدرات الصيفية وذلك بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات بحضور حنان إسماعيل مديرة الإدارة وأمل الفحام موجه عام التربية الفنية و دينا محمد مديرة المدرسة والمعلمات والطالبات المكرمات.

وخلال التكريم أشاد بجهود أسرة التربية الفنية من توجيه ومعلمات وطالبات والمراكز المشرفة التي حصلن عليها مثمنا كل الجهود المبذولة برعاية الطلاب وتنمية قدراتهم وغرس الذوق الفني والميول الفنية لديهم، مؤكدا على الدور الحيوي للأنشطة واعتبارها ركيزة أساسية لبناء شخصية الطفل في ضوء اهتمام القيادة السياسية ببناء شخصية الطفل المصري وفي إطار استراتيجية الدولة المصرية 2030 م، متمنيا لهم التوفيق والمزيد من الإنجازات والتكريمات في باقي الإدارات الأخرى.

وبدروه التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بعدد من طلاب مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات المشاركين فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية ضمن المبادرات المجتمعية الغير ربحية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء ومديرية التربية والتعليم ، وقدم الطلاب شرحا وافيا لمبادرتهم والتى تحمل شعار ( شرم الشيخ بدون نفايات إلكترونية ) ونتيجة أبحاثهم و جولاتهم الميدانية والمستهدف من المبادرة وأشاد المحافظ بمدى وعي الطلاب نشاطهم البحثى والميدانى موجها بدراسة الاستفادة من تلك الأنشطة وإشراكهم فى فعاليات مؤتمر التنوع المناخي نوفمبر 2022 .



الادارات التعليمية استعدت للعام الدراسى



المدارس فى انتظار الطلبة



المدارس وتجهيزاتها



تجهيز المدارس



دهان البوابات



فصول فى انتظار الطلبة



محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء



مدرسة بجنوب سيناء



مدرسة بجنوب سيناء



مراجعة اعمال صيانه



من اعمال تجهيز المدارس