"مدارس أسوان" جاهزة للعام الدراسى الجديد.. "حياة كريمة" تدخل الفرحة على الطلاب بعد إنشاء وتجديد 410 مدرسة

أسوان – عبد الله صلاح

أيام ويبدأ العام الدراسى الجديد 2022/2023، لينطلق ماراثون التعليم والتنافس العلمى وشراء المستلزمات الدراسية والزى المدرسى وغير ذلك من الأشكال التى تتعلق بالعملية التعليمية طوال أشهر الدراسة.

واستعدت مديريات التربية والتعليم فى المحافظات بتجهيز المدارس استعدادا لاستقبال الطلاب فى المراحل التعليمية الجديدة، وفى أسوان تم تشكيل لجان للمرور على هذه المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والتنسيق لاستلام المدارس المنشأة حديثا بجانب التى أجري لها أعمال إحلال وتجديد ضمن المبادرة الرئاسية.

أهالى أسوان تحدثوا لـ"اليوم السابع" عن العام الدراسى الجديد، وأكد سعيد محمد، من أهالى أسوان، أن أبرز ما يميز العام الدراسى الجديد هذا العام هو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى لم تترك مدرسة تحتاج إلى صيانة أو تجديد إلا ونفذتها فى مختلف النجوع والقرى، بالإضافة إلى قيام المبادرة بإنشاء مدارس جديدة للطلاب.

وأضاف سعيد محمد، أن المدارس الجديدة هدفها حل مشكلة تكدس الطلاب فى المدرسة الواحدة والتى لجأت إدارة المدرسة والمسئولين عن العملية التعليمية فى المحافظة إلى فتح المدارس بنظام الفترتين لاستيعاب أعداد الطلاب، مشيرا إلى أن المدارس التى يجرى لها أعمال صيانة كانت متوقفة الدراسة بها ويلجأ المسئولون إلى تحويل الدراسة فى مدارس بعيدة عن سكن الطلاب، وهو ما انتهى مع دخول مشروعات التطوير بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع محمود على، من الأهالى أيضا، بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت على تطوير كافة المدارس بالقرى والنجوع ولم تترك مدرسة إلا وطالتها يد التغيير، بالإضافة إلى أنها أنشأت مدارس جديدة وجميعها على أعلى مستوى من الجاهزية والتطوير المناسب مع الصغار طلاب المدارس، موجها الشكر للرئيس السيسى على الجهود المبذولة فى التطوير فى مختلف القطاعات.

فى المقابل، أكد عبد الهادى عبد اللطيف، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، أنه تم إدراج أكثر من 35 % من المدارس في قرى حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 410 مدرسة، استعداداً لانطلاق الدراسة في العام الدراسى الجديد.

وأضاف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسوان، أنه تم نهو أعمال إنشاء 8 مدارس جديدة ، وسيتم دخولها الخدمة بحلول العام الدراسى الجديد وهى أرمنا ( إعدادى – ثانوى ) بمركز نصر النوبة ، والمنشية للثانوى العام ، وتحيا مصر الإبتدائية بمركز كوم أمبو ، والإخصاص للتعليم الأساسى ، والشراونة للثانوى العام ، وعزبة النصر للتعليم الأساسى بمركز إدفو ، بجانب تقسيم الصداقة للتعليم الأساسى والكسارة للتعليم الأساسى بمدينة أسوان.

وأشار إلى أنه جارى العمل حالياً فى 4 مدارس وهى الشطيب للتعليم الأساسى ، والشهيد صلاح نصر بمركز إدفو ، والسبيل قبلى الابتدائية بمركز كوم أمبو ، والدكة الإعدادية بنصر النوبة ، وهو الذى يتوازى مع الإستلام لـ 3 مدارس جديدة تمويل الإيفاد وسيتم دخولها الخدمة بداية من العام الدراسى الجديد وهى المنار للتعليم الأساسى ، والحكمة للثانوية العام بوادى النقرة بنصر النوبة ، والصعايدة للتعليم الأساسى بإدفو.

وتابع، بأنه جارى التجهيز حالياً لخطة حياة كريمة " المرحلة الثانية " بمركزى دراو وأسوان حيث يتم المعاينة للوقوف على احتياجاتها سواء للصيانة أو التطوير أو الإحلال ، فضلاً عن إجراء أعمال الصيانة داخل 12 مدرسة ضمن الخطة الاستثمارية ، ليتكامل ذلك مع الاهتمام بمدارس التربية الخاصة حيث أنه جارى حالياً إحلال مدرسة التربية الفكرية بالكاجوج ، وأيضاً جارى تجهيز مستندات الطرح للإنشاء الجديد لمجمع مدارس التربية الخاصة بمجمع القهمورى بكوم أمبو.

وفى السياق، أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أن معدلات تنفيذ المشروعات الجارية فى المرحلة الأولى والتى تشمل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة تسير بنسب مرتفعة، حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة تصل لأكثر من 2.8 مليار جنيه، فى حين جارى العمل بعدد 638 مشروعا بتكلفة تصل لأكثر من 15.8 مليار جنيه، بينما جارى إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2016 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرية تابعا و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة "، يتم الإعداد لمناقشة تنفيذ مشروع إنشاء عدد من المدارس المجتمعية بقرى ونجوع مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة والتى ستقوم بتنفيذها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى.

وقال محافظ أسوان، إن مشروع مدارس التعليم المجتمعى حقق نجاحات بارزة خلال الفترة الماضية بإتاحة فرص تعليمية بجودة مطلوبة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسى، أو للمتسربين بالمناطق النائية والمحرومة، لافتاً إلى أن مدارس التعليم المجتمعى أصبحت نموذجاً سيتم التوسع في تطبيقه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وأوضح، بأن المحافظة خصصت مؤخراً 7 قطع أراضى لإنشاء هذه المدارس بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة منه لخدمة أهلنا وأولادنا بهذه القرى ، موضحاً بأن بمدارس التعليم المجتمعى تضم نحو 178 طالباً وطالبة من إجمالى 1834 طالباً وطالبة موزعين على 113 مدرسة، منهم 54 مدرسة تابعة لمؤسسة مصر الخير و59 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم داخل 23 قرية ومنطقة نائية ومحرومة.



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