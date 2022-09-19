اليوم السابع
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محلل سياسي: 500 زعيم يمثلون أكثر من 200 دولة شاركوا في وداع الملكة إليزابيث

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:23 م
محلل سياسي: 500 زعيم يمثلون أكثر من 200 دولة شاركوا في وداع الملكة إليزابيث وداع الملكة اليزابيث
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور كايد عمر، المحلل السياسي، أن هناك أكثر من 500 زعيم ورئيس وزراء وملك وملكة يمثلون أكثر من 200 دولة فى العالم شاركوا في جنازة الملكة إليزابيث والوداع الأخير لها، موضحا أن مراسم اليوم كانت دلالة لمحبة الشعب البريطاني والحكومة للملكة الراحلة.
 
وأشار الدكتور كايد عمر، في لقاء ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، إلى أن حشد الرؤساء والزعماء اليوم كان مهيب والملايين شاهدوا المراسم العظيمة في العاصمة لندن، مؤكدا وجود قوات كبيرة من الجيش والشرطة والبحرية الملكية والقوات الخاصة لتأمين الشخصيات الكبرى المشاركة في المراسم الجنائزية.
 
وأوضح الدكتور كايد عمر، أن الملك تشارلز الثالث أصبح ملك للمملكة المتحدة منذ ساعة وفاة الملكة اليزابيث وهذا هو القانون والعادات والتقاليد المتعارف عليها في الملكية البريطانيةـ مؤكدا أنه استلم الحكم منذ اللحظة الاولى لوفاة الملكة.

الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملك تشارلز

محلل سياسي



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