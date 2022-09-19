محافظ كفر الشيخ يطمئن على توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، على توفير الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس، بأسعار مخفضة بمعرض غرب مدينة كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية، وناقش عدد من المواطنين عن التخفيضات للأدوات التي تم طرحها، للتخفيف عن كاهل الأسر.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الماركت الدائم غرب المدينة،إضافة لتوفير اللحوم والاسماك، والخضروات وغيرهم من السلع الغذائية.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير الأدوات المدرسية والملابس ومستلزمات المدارس بمعرض ال47 شرق مدينة كفر الشيخ، والمعارض المنتشرة بمدن المحافظة.

وأشار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ،إلى سعى محافظة كفر الشيخ ، لتوفير مستلزمات المدارس، فى إطار دورها الهام لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسى ومحاربة الغلاء مؤكداً أن مستلزمات المدارس متوفر حتى بداية العام الدراسى الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.



تفقد المعرض وما يحتويه من سلع



توافر السلع الغذائية



توفير الأدوات المدرسية بمعرض غرب المدينة



توفير الأدوات المدرسية



توفير السلع الغذائية_



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