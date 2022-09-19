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محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التربية والتعليم الجديد وتؤكد جاهزية المدارس

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:55 ص
محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التربية والتعليم الجديد وتؤكد جاهزية المدارس محافظ دمياط تستقبل مدير مديرية التربية والتعليم الجديد
دمياط - معتز الشربيني

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بمكتبها على عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم الجديد بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بتكليفه بهذا المنصب.
 
وناقشت محافظ دمياط، آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022/2023 وفقًا للخطة التى اعدتها المحافظة مسبقًا وتم توجيه كافة الجهات بها، كما أكدت على جاهزية المدارس واتمام أعمال الصيانة بها قبل بدء العام الدراسى،  موجهة أيضًا بضرورة تحقيق الانضباط الادارى و تواجد العاملين من معلمين واداريين خلال الأوقات الرسمية للعمل، حيث أكدت متابعتها المستمرة لتلك المنظومة مشيرة إلى أنه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور المديرية واداراتها التعليمية لضبط منظومة العمل بالمدارس والعمل وفقًا لخطة محددة بما يحقق انتظام اليوم الدراسى وخدمة الطلاب.
 
 
 

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