محافظ الوادي الجديد: إعادة اختبار اللغة الإنجليزية للقبول بالتمريض بعد شكاوى الطلاب

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إعادة إختبار اللغة الإنجليزية لجميع المتقدمين للقبول بمدارس التمريض على مستوى المحافظة وذلك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان" أمانة المراكز الطبية المتخصصة"، على أن تتولى مديرية التربية والتعليم إجراء الإختبار تحت إشراف سكرتير عام المحافظة المساعد ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وجاء ذلك بناءً على الشكاوى العديدة التي تلقتها المحافظة من أولياء الأمور والطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدرسة التمريض بالخارجة حول معايير إختيار الطلاب المقبولين وتضرر عدد من الطلاب المستوفين للشروط من قرار عدم قبولهم. تقرر إجراء الإختبار يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك في تمام الساعة 9 صباحًا

وفي سياق آخر، تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تطورات الأعمال بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، ومسئولي مديرية الطرق والتربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

و تابع المحافظ معدلات التفيذ واطمأن على سير الأعمال بالفصول الدراسية وورش الكهرباء والاتصالات المُلحقة، ووجّه بالانتهاء من تركيب الانترلوك وعمل طبقة هليكوبتر بالفناء الخلفي مع مراعاة أحواض الزروع والأشجار، مُؤكدًا على استكمال الأعمال في الفترة المسائية للانتهاء من تجهيز المدرسة وفق الموعد المحدد.