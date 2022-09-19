محافظ المنيا يكرم وكيل وزارة التعليم لترقيته ونقله وكيلًا لتعليم الشرقية

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تقديراً لمجهوداته في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة، وصدور قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بترقيته ونقله وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

أشاد المحافظ بالجهد المبذول خلال فترة عمل وكيل الوزارة ، وجهده المستمر في وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب وخاصة في ظل ظروف صعبة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد، معرباً عن شكره وتقديره على ما قدمه من عمل مخلص، ومتمنياً له كل الأمنيات الطيبةً بدوام التوفيق والنجاح في عمله القادم.