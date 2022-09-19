محافظ القليوبية: إقامة سوق حضارى ببنها على مساحة 18 ألف متر ويضم موقف سيارات

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على استمرار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع، مما يساهم في تسهيل حركة السيارات والمارة وتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، لاستكمال مشروعات البنية الأساسية للطرق باعتبارها شرايين التنمية في إطار خطة الدولة الإستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية، لتفقد ومتابعة نسب إنجاز أعمال التطوير الجارية على أرض الواقع، وتفقد المناطق المُراد تطويرها بمدينة بنها، ولمتابعة تحسين أعمال النظافة العامة بمنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد منطقة منشية النور والمخطط إقامة سوق حضاري عليها يخدم أهالي مركز ومدينة بنها، مقام على مساحة 18500 متر، أي ما يقارب خمسة أفدنة، حيث سيكون سوق بديل لسوق ترعة الإشارة، وسيتم عمل موقف للسيارات عليه يخدم عدد من قرى مركز بنها، بالإضافة إلى أنه سيتم نقل المواقف العشوائية غير المخططة بمدينة بنها، ليتم وضعها بهذا الموقف ليستوعب كافة سيارات السوزوكي المتواجدة بميدان كاميليا ومنشية النور والشموت.

ثم توجه المحافظ لتفقد المنطقة المراد تطويرها الكائنة أسفل عمارات الأوقاف أمام الجمعية الاستهلاكية بمحيط ميدان سعد زغلول، لتطوير المنطقة الداخلية، وذلك لنقل الباعة المتواجدين على سور المدرسة الإعدادية القديمة إلى داخل تلك المنطقة، لسهولة الحركة المرورية ولعدم إعاقة دخول الطلاب للمدرسة، مُصدراً تعليماته بسرعة البدء بتنفيذ أعمال تطوير تلك المنطقة، لنقل الباعة إليها وذلك بعد التنسيق مع هيئة الأوقاف.

ثم استكمل "الهجان"، جولته بمتابعة نسب إنجاز أعمال تطوير شارع الشرطة العسكرية والذي يبلغ طوله 450 متر، وتُنفذ الأعمال تحت إشراف إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، وأعمال التطوير به شملت عمل بلدورات على جانبي الطريق، وتغطية الأرصفة ببلاط الإنترلوك، وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة 65%، وجاري الانتهاء من المتبقي منها تمهيداً للبدء برصف الشارع بطبقة ترميم ثم الطبقة السطحية النهائية.

ثم توجه المحافظ، لمتابعة أعمال تطوير شارع المرور، والذي يبلغ طوله 250 متر، تحت إشراف إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، وتتضمن الأعمال تطوير الشارع بالكامل، من بلدورات على الجانبين وتوسعة الشارع، بالإضافة إلى عمل أرصفة مغطاة ببلاط الإنترلوك، ومن ثم قشط الأسفلت المتهالك ثم وضع طبقة ترميمية يعقبها الطبقة السطحية النهائية.

وتابع محافظ القليوبية، جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، والذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويتم الآن وضع طبقة السن بجوار مديرية الطرق وجوار سور الصوامع، إذ تم تصغير الجزيرة الوسطى لتوسعة الطريق، وعمل أماكن لوضع شجيرات جمالية لتضفي على الطريق المظهر الحضاري،، وتم شد بلدورات الأرصفة على الجانبين، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 60%.

وأصدر محافظ القليوبية، تعليماته بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء والعمل بنظام الورديات وأيام العطلات، للنهو من تطوير المرحلة بالكامل في المدة الزمنية المحددة، لسهولة الحركة المرورية ولتقديم خدمة متميزة لمواطني مدينة بنها.

وعلى صعيد آخر توجه المحافظ، لمتابعة تحسين أعمال النظافة بمنطقة الفرنواني شارع شركة الكهرباء بحي غرب شبرا الخيمة، إذ تم رفع تراكمات القمامة في الشارع بنسبة 97%، موجهاً بوضع صناديق قمامة لعدم إلقاء القمامة على الطرقات مع مراعاة إفراغها بصفة دورية لعدم امتلائها، علاوة على تفعيل المتابعة الليلية لرصد أي عربة تقوم بإلقاء قمامة أو مخلفات بتلك المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة رفع الباعة الجائلين من الطرقات العامة، مؤكداً باستمرار متابعته للقضاء على ظاهرتي القمامة وإشغال الطريق العام.

جاءت الجولة بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة.



أعال النظافة بمنطقة الفرنواني



أعمال النظافة بالفرنواني



أعمال تطوير شارع فريد ندا



السوق القديم ببنها



المنطقة المراد تطويرها



سوق بنها القديم



محافظ القليوبية خلال الجولة ببنها



محافظ القليوبية خلال الجولة







