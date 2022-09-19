محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات الصحة لانطلاق حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد كورونا

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا صباح اليوم لمناقشة استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي تقام بعدد من المحافظات بينهم الإسماعيلية تحت رعاية وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري و تستمر لمدة ثلاث أسابيع، ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام و اللواء هشام الطويل و الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات المعنية بالحملة وفريق إشراف حملة "طرق الأبواب" بمديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الحملة لرفع الحالة المناعية للمواطنين في مواجهة المتحورات الجديدة لكوفيد 19 ومحاصرة وباء فيروس كورونا خاصة مع اقتراب فصل الشتاء والاستفادة من تجاربنا في المراحل السابقة.

و أضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة تستهدف جميع المواطنين بداية من 12 سنة فأكثر وتطعيم أي مواطن تخلَّف عن التطعيم وهو ما يُعلي من دور الإعلام و التثقيف الصحي و الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين و تقديم رسالة تثقيفية بأهمية التطعيم و خطورة المرض وإرشادهم لأقرب مكان لتلقي الخدمة الصحية من خلال فِرَق ثابتة ومتحركة لتحقيق تغطية شاملة بأماكن التجمعات و المناطق الحدودية و المراكز و القرى على مستوى المحافظة.

وأشار "حطب" إلى تضافر جميع الجهود لإنجاح حملة "طرق الابواب" ضد فيروس كورونا، مشيرًا لدعم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام الفِرق المشاركة وكذلك التعاون والتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والأوقاف والتربية والتعليم وأعضاء مجلسى الشورى والنواب والمجلس القومي للمرأة فضلًا عن المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال وشباب المتطوعين.

تبدأ الحملة اعتبارًا من 25 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة 3 أسابيع من خلال 600 فريق يتكون كل فريق من طبيب مشرف وممرضة ومدخل بيانات.