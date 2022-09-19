محافظ أسيوط يسلم الطلاب الفائزين شهادات وميداليات اجتياز المسابقات الدولية

أسيوط -هيثم البدرى

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الطلاب الفائزين شهادات وميداليات لاجتيازهم المسابقات الدولية التى تم تنظمها مؤسسة مصرية للخدمات التعليمية "الوكيل الحصرى للمسابقات بالصعيد" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بقطاع التعليم وتنفيذاً لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.جاء ذلك خلال احتفالية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور محمد ابراهيم الدسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور طارق نوفل مدير عام شركة مصرية للخدمات التعليمية، وحسن مشعل مدير العلاقات العامة بشركة اديو ميتر مصر الوكيل والمنظم للمسابقات الدولية، والعشرات من الطلاب وأولياء الأمور.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورية ثم شرح تفصيلى من الدكتور طارق نوفل عن المسابقة ونبذة تاريخية عنها وكيفية الاشتراك والقواعد الحاكمة للمنافسة ثم توزيع الهدايات والشهادات والميداليات على الطلاب ومديرى المدارس المشاركة والمعلمين المتميزين حيث تم توزيع 25ميدالية ذهبية، و48 ميدالية فضية، و82 ميدالية برونزية بالإضافة إلى الشهادات.

وقدم محافظ أسيوط، التهنئة للطلاب الفائزين وأولياء أمورهم متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مشيداً بمثل هذه المسابقات التى تهدف إلى روح المنافسة بين الطلاب، وتكريم المتميزين والمتفوقين لغرز وتعميق قيم الحب والانتماء لبلدنا الغالى مصر حيث أنهم أمل البلاد وقادة المستقبل مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تقف أمام تنفيذ مثل تلك المسابقات والاهتمام بالطلاب النابغين بالمراحل التعليمية فى المجالات المختلفة مشيراً إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتعليم والطلاب وتشجيع المتفوقين والمتميزين منهم لتشجيعهم على مواصلة التفوق والنجاح.

وأضاف الدكتور طارق نوفل مدير عام شركة مصرية للخدمات التعليمية أن مسابقة كانجارو الدولية "رياضيات" تهدف إلى المساعدة للتحول من النظريات إلى التطبيق وتقام فى حوالى 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مستوى العالم المقيدون بالتعليم ما قبل الجامعى (من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوي) موضحاً أن المسابقة قد شارك بها 389 طالب وكانجارو "العلوم" قد شارك بها 112 طالب وهيبو "انجليزي" 227طالب وأولمبيادAMO بمشاركة 65طالب على مستوى محافظة أسيوط مشيداً بمستوى الطلاب مقدماً الشكر والتقدير للمحافظ ومديرية التربية والتعليم وإداراتها المختلفة، وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد واهتمامهم بالمسابقة ورعايتهم للطلاب النوابغ.

وفى نهاية الاحتفالية حرص الطلاب وأولياء الأمور على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة شركة مصرية للخدمات التعليمية.