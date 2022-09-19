محافظ أسوان يتابع مشروعات كوبرى السيل العلوى للسيارات بنسبة تنفيذ 64 %

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاه والذى تم إنهاء 64 % منه مما سيساهم فى القضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد حيث تصل تكلفته إلى 139 مليون جنيه ، فيما تصل أطوال الكوبرى والمداخل والمخارج إلى 2060 متر.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن تنفيذ هذا المشروع الحيوى والذى يشهد إهتماماً من وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير يأتى استكمالاً للجهود المبذولة للنهوض بمدينة أسوان العاصمة من خلال تنفيذ مشروعات غير مسبوقة فى إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل امتداداً من كورنيش النيل غرباً وحتى طريقى كيما والسماد شرقاً، ليتم ربط أحياء المدينة السياحية عبر شبكة الطرق والكبارى الداخلية بشكل جمالى راقى.

وفى نفس السياق تابع اللواء أشرف عطية أيضاً جهود رفع كفاءة الطرق ضمن خطة الرصف الجارى تنفيذها بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 حيث تم الإنتهاء من أعمال الكشط بطرق الكورنيش بمدينة إدفو بطول 2 كم ، والمعبد بطول 2 كم ، و 23 يوليو بطول 2 كم ، وجارى التجهيز للطبقات الإسفلتية بإجمالى تكلفة وصلت لنحو 30 مليون جنيه.

وهو الذى توازى مع الإنتهاء من أعمال الإزالة للطبقة الإسفلتية القديمة بطريق القاهرة / أسوان الزراعى داخل نطاق مدينة دراو ، وجارى تنفيذ أعمال الإحلال وذلك بطول 500 متر وبتكلفة 3 مليون جنيه وذلك ضمن الإعتمادات المخصصة لرصف الطرق الرئيسية بالمدينة بإجمالى 9 مليون جنيه ، وتواكب مع ذلك الإنتهاء من أعمال رصف الطريق الموازى لكورنيش النيل بمدينة أسوان خلف نادى المهندسين بطول 1 كم وبتكلفة 2.5 مليون جنيه.