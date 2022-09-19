محافظ أسوان يتابع تنظيم 22 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 22 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 7 من قرى إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك بمشاركة علماء مديرية الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية والقروية.

يأتى ذلك إستمراراً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتنمية محور التمكين الاقتصادي والثقافي والتوعوي داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن جلسات الدوار استهدفت توعية 1099 سيدة وفتاة بقرى الإيمان و البصيلية الوسطى والشراونة و الرديسية بحرى بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قريتى الآمال والبراعم بمركز نصر النوبة ، علاوة على قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو.

وأوضحت، بأن الجلسات تناولت طرح العديد من المناقشات والرد على الأسئلة والإستفسارات حول موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، فضلاً عن موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء .



جلسات الدوار للسيدات فى قرى حياة كريمة بأسوان (1)



جلسات الدوار للسيدات فى قرى حياة كريمة بأسوان (2)



جلسات الدوار للسيدات فى قرى حياة كريمة بأسوان (3)



جلسات الدوار للسيدات فى قرى حياة كريمة بأسوان (4)