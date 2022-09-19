اليوم السابع
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محافظة القاهرة ترفع إشغالات كورنيش المقطم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:42 ص
محافظة القاهرة ترفع إشغالات كورنيش المقطم رفع إشغالات كورنيش المقطم
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس الحي وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، حملة مكبرة ليلية على كورنيش المقطم، بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات والإشغالات ومعاونة قسم شرطة المقطم وشرطة المرافق. 
 
وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الكافيهات والباعة الجائلين بنطاق الحي وشملت كورنيش المقطم وشارع 9 وعدة شوارع حيث تمت مصادرة عدد من المضبوطات منها شيش وكراسي و مقاعد وايداعهم بمخزن الحي الى جانب تكثيف حملات النظافه بمواقع الحملة.
 
من جانبها، شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على التواجد الميداني المستمر لفرق عمل المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وفرق الاشغالات اولا باول حفاظا لرصد المخالفات ولازالة كافة الاشغالات على مدار اليوم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وازالة المخالفة في مهدها وتحقيق الوجه الحضارية.

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