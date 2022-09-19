مؤسس جونسس للأبحاث: الحضور العالمى لجنازة الملكة إليزابيث يؤكد نفوذ بريطانيا

كتب أحمد عرفة

قال عمار وقاف مؤسس جونسس للأبحاث في لندن، إن بريطانيا عاشت خلال 10 أيام منذ رحيل الملكة إليزابيث، معانى الهوية واستحضار التاريخ، مشيدا بالتنظيم الرائع من جانب بريطانيا لجنازة الملكة الراحلة.

وأضاف مؤسس جونسس للأبحاث في لندن، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الحضور العالمى لجنازة الملكة إليزابيث، يؤكد نفوذ بريطانيا.

وأوضح مؤسس جونسس للأبحاث في لندن، أن هذه المشاهد للتنظيم الدقيق، والوصول بتوقيتات معينة، كل هذه التدريبات التي أخذت الكثير من الوقت والجهد كانت أكثر شيء لافت في جنازة الملكة إليزابيث.