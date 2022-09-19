اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مؤسس جونسس للأبحاث: الحضور العالمى لجنازة الملكة إليزابيث يؤكد نفوذ بريطانيا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:48 م
مؤسس جونسس للأبحاث: الحضور العالمى لجنازة الملكة إليزابيث يؤكد نفوذ بريطانيا جنازه الملكة إليزابيث
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمار وقاف مؤسس جونسس للأبحاث في لندن، إن بريطانيا عاشت خلال 10 أيام منذ رحيل الملكة إليزابيث، معانى الهوية واستحضار التاريخ، مشيدا بالتنظيم الرائع من جانب بريطانيا لجنازة الملكة الراحلة.
 
وأضاف مؤسس جونسس للأبحاث في لندن، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الحضور العالمى لجنازة الملكة إليزابيث، يؤكد نفوذ بريطانيا.
وأوضح مؤسس جونسس للأبحاث في لندن، أن هذه المشاهد للتنظيم الدقيق، والوصول بتوقيتات معينة، كل هذه التدريبات التي أخذت الكثير من الوقت والجهد كانت أكثر شيء لافت في جنازة الملكة إليزابيث.
 

عمار وقاف

بريطانيا

الملكه اليزابيث

لندن

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة