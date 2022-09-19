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لجنة العفو الرئاسي تباشر أعمال عودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:31 ص
لجنة العفو الرئاسي تباشر أعمال عودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم العفو الرئاسي - ارشيفية
كتبت إيمان علي - محمد السيد

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 باشرت لجنة العفو الرئاسي، عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.

 ولفتت اللجنة، في بيان صادر عنها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

 وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

 


لجنة العفو الرئاسي

السجون

دمج المفرج عنهم

الرئيس السيسي

حقوق الإنسان



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