لجنة العفو الرئاسي تباشر أعمال عودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم

وتؤكد:نحن الجهه المختصة الوحيدة
لجنة العفو الرئاسي تباشر أعمال عودة بعض المُفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهمالإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:31 ص
العفو الرئاسي - ارشيفية
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