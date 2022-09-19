لأول مرة في تاريخها.. اعتماد مجلس لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى

قنا صابر سعيد

عقدت كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول لمجلس الكلية، بعدما اعتمد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، تشكيل المجلس لأول مرة منذ صدور قرار انشاء الكلية فى 2006.



ترأس المجلس الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية، بعضوية الدكتور عبد البارى حمدان سليمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الموجود ابوالحمد زكير، والدكتور على باشا خليفة، والدكتور عاطف عبد الله عبد ربه الهوارى.



ووجه الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، وأعضاء المجلس، الشكر للدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، على ثقته وتقديره لكلية الحقوق، واعتماد أول مجلس للكلية في تاريخها اعتبارا من العام الجامعى 2022 / 2023، وذلك منذ صدور قرار إنشائها في عام 2006 وتفعيل الدراسة بالكلية فى العام الجامعى 2006 / 2007



وأوضح الدكتور محمد رشدى، عميد الكلية، أن المجلس تناول كل ما يخص الرؤية المستقبلية لكلية الحقوق، وكذلك المشاريع الخاصة بالكلية، والبرامج المتميزة بها، بجانب مناقشة استعدادات العام الجامعي الجديد فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.