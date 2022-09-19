كوريا الجنوبية تعدم 7 آلاف خنزير لوقف انتشار حمى الخنازير الأفريقية

وكالات

ذكرت وزارة الزراعة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن الدولة ستعدم حوالي 7,000 خنزير في محاولة لوقف انتشار حمى الخنازير الأفريقية بعد تفشي جديد في مزرعة محلية.

وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية إن المرض الحيواني اندلع في مزرعة للخنازير في تشونشيون ، على بعد 85 كيلومترًا شمال شرق سيئول ، مضيفة أنه سيتم إعدام حوالي 7000 خنزير في المزرعة كإجراء وقائي.

كما أصدرت الحكومة أمر تحفظ لمدة 24 ساعة على مزارع الخنازير والمنشآت ذات الصلة في إقليم كانغ وون حتى الساعة الثانية صباح الثلاثاء وتخطط لإجراء فحص دقيق في 43 مزرعة مجاورة.

وأضافت الوزارة أنها تخطط أيضًا لإجراء اختبارات سريرية في حوالي 200 مزرعة خنازير في الإقليم.

وتعد هذه الحالة الثالثة لهذا العام من حمى الخنازير الأفريقية ، حيث حدثت الحالة السابقة في أغسطس في بلدة يانغكو الشرقية.

وأصدر رئيس الوزراء هان ديوك- سو تعليمات للمسؤولين بالتنفيذ الكامل لخطوات الحجر الصحي بالتعاون الوثيق مع الحكومات المحلية لاحتواء انتشار الفيروس ، وفقًا لمكتبه.

ولا تؤثر حمى الخنازير الأفريقية على البشر ولكنها تؤدي إلى نفوق الخنازير. لا يوجد حاليا لقاح أو علاج لهذا المرض.

وقالت الوزارة إنه من غير المرجح أن يؤثر الوضع الحالي على إمدادات لحوم الخنازير في البلاد ، حيث يمثل عدد الخنازير التي سيتم إعدامها هذه المرة حوالي 0.06% من إجمالي الخنازير التي يتم تربيتها حاليًا في البلاد.