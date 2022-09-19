"كنز فى محافظتك".. تعرف على تمثال حقا إيب

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تمثال حقا إيب

يمثل هذا التمثال حاكم جزيرة فيلة، الذي عاش في عهد الملك أمنمحات الثالث، من عصر الأسرة الثانية عشر.

يُصوَّر التمثال حقا إيب راكعاً ويمسك بإناء قرابين في كل يد.

تم العثور على مقبرته عام 2014 في قبة الهوا مع أثاثه الجنائزي.

#٢٠٠عامعلم_مصريات