كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بحلوان تنظم حفلا لخريجي الدفعة 23.. صور

كتب محمد صبحى

نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان ، الحفل الرسمي لخريجي الدفعة الثالثة والعشرين للكلية، للعام الجامعي 2021/2022، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وعقد الاحتفال بقاعة الفنون والثقافة داخل حرم جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وأقيمت الاحتفالية بحضور الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بالإضافة إلى خريجي الكلية وذويهم، الذين يشاركون أبناءهم فرحة التخرج.

وفي كلمته أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان صرح علمي عريق تضم كليات متميزة في تقديم كوادر نابغة في شتى المجالات، وتسعى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية لتسريع عمليات التحول الرقمي والوصول إلى مصر الرقمية.

وأوضح الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان أن كلية الحاسبات تلعب حاليًا دورًا حيويًا في تأهيل الطلاب وتخريج جيل متميز من الكوادر الشابة، وتوفير التدريب التقني المتخصص بمختلف المستويات في المجالات الأكثر طلبًا بسوق العمل، مقدما التهنئة للطلاب وأولياء أمورهم علي جهودهم خلال فترة الدراسة.

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تقدم لسوق العمل عدداً كبيراً من الخريجين، وهم فخر للوطن ، نظرًا لما يتميزون به من قدرات ومهارات خاصة ، حتى أصبح سوق العمل، يطلب خريجي الكلية، لأننا نحرص على بناء الطالب ؛ حتى يكون مؤهلًا بالشكل اللائق وصاحب مهارة ومتسلحاً بالعلم والمعرفة.