كلب مسعور يعقر 3 مواطنين في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تعرض 3 مواطنين من أهالي قرية الفشاشة التابعة لمركز ومدينة صان الحجر في محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، لعقر كلب ضال في شوارع القرية.

البداية كانت بتلقي الجهات المعنية في محافظة الشرقية، إخطارًا يفيد بوجود كلب مصاب بنوبة سعار في قرية الفشاشة التابعة لمركز ومدينة صان الحجر، وإصابة عدد من أهالي البلدة بعقر الكلب الضال المصاب بالسعار.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الأولية إصابة أحد الكلاب الضالة في القرية بنوبة سعار، وعقر ثلاثة من أهالي القرية، وذلك في أنحاء متفرقة بالجسد، قبل أن يتمكن الأهالي من محاصرة الكلب الضال وقتله في الحال.

وتبين أن الكلب الضال المصاب بنوبة سعار قد عقر ثلاثة أشخاص، هم كل من: سيدة تُدعى الحاجة وردة، تعرضت للعقر في الوجه والقدم اليسرى والذراع الأيمن، وهاني ح ال، تعرض للعقر في الصدر والكتف الأيمن، وإسماعيل ع، تعرض للعقر في قدمه، وتلقى المصابون الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بالطب البيطرى، إن الأهالي تمكنوا من قتل الكلب قبل وصول رجال الطب البيطري والجهات المعنية، قبل أن يضيف المصدر، أنه قد تم أخذ عينة من مخ الكلب المقتول، للفحص في وحدة السعار بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي، وعمل خريطة وبائية لفيروس السعار بمحافظة الشرقية.