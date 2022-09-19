قبيل جنازة الملكة إليزابيث.. رسالة من الملك تشارلز لبريطانيا والعالم

وكالات

وجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم، الأحد، على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب موقع العين الإماراتى، ستقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، اليوم الإثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى عشرة أيام أشاد خلالها مئات الآلاف من الناس بالملكة، التي توفيت عن عمر 96، لما فعلته خلال سبعة عقود تربعت فيها على العرش.

وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان: "على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها".

ومضى يقول: "بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين".

وبعد القداس في وستمنستر آبي سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور، حيث ستُدفن لاحقا مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما.