اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قبيل جنازة الملكة إليزابيث.. رسالة من الملك تشارلز لبريطانيا والعالم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:57 ص
قبيل جنازة الملكة إليزابيث.. رسالة من الملك تشارلز لبريطانيا والعالم الملك تشارلز الثالث
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الملك تشارلز الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم، الأحد، على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وحسب موقع العين الإماراتى، ستقام الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر أبي في لندن، اليوم الإثنين، في ختام مراسم رسمية وحداد على مدى عشرة أيام أشاد خلالها مئات الآلاف من الناس بالملكة، التي توفيت عن عمر 96، لما فعلته خلال سبعة عقود تربعت فيها على العرش.

وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان: "على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "في لندن وإدنبرة وهيلزبورو وكارديف تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها".

ومضى يقول: "بينما نستعد جميعا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين".

وبعد القداس في وستمنستر آبي سيُنقل نعش الملكة إلى وندسور، حيث ستُدفن لاحقا مع الأمير فيليب الذي جمعها به رباط الزواج على مدى 73 عاما.

 


قصر باكنجهام

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

الملكة تشارلز

وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جنازة الملكة اليزابيث الثانية



الموضوعات المتعلقة

جنازة مهيبة للملكة إليزابيث.. زعماء العالم يشاركون الملك تشارلز المراسم فى كنيسة وستمنستر آبى.. موكب ملكى ضخم لنقل الجثمان بين شوارع لندن.. مليون شخص يصطفون لمشاهدة الحدث.. وقلعة وندسور المحطة الأخيرة للجثمان

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:00 ص

ديلى ميل: الأمراء هارى وأندرو وبياتريس قد يخسرون أدوارهم كمستشارين للملك تشارلز

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:17 م

"حفل استقبال القرن"..الملك تشارلز يستقبل 1000 من كبار الشخصيات مساء اليوم

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:48 م

الملك تشارلز يشكر موظفي خدمات الطوارئ البريطانية لعملهم خلال فترة الحداد

السبت، 17 سبتمبر 2022 04:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة