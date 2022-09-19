اليوم السابع
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قافلة جامعة القناة الشاملة لقرية الحجاز تقدم الكشف والعلاج المجانى لـ670 مواطنا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:32 م
قافلة جامعة القناة الشاملة لقرية الحجاز تقدم الكشف والعلاج المجانى لـ670 مواطنا قافلة جامعة القناة الشاملة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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توجهت قافلة الجامعة الطبية الشاملة، إلى قرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، في إطار مشاركة جامعة قناة السويس في مشروع القرن "حياة كريمة".
 
وأعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لأهالينا في كل قرى الإقليم، وذلك وفق التوجهات والمبادرات القومية وأبرزها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والريف المصري.
 
وتابع الدكتور مندور، أن الجامعة قدمت الكشف والعلاج بالمجان لـ670 مواطن بقرية الحجاز، فضلا عن التثقيف الصحي ورفع درجة وعي المواطنين بمرض الأنيميا لدى الأطفال، والتغذية السليمة، والنظافة الشخصية خاصة لدى الأطفال في سن المدارس، وكذلك التوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.
 
وأقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف على تنفيذها المحاسب عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسة وفاء إمام، مدير إدارة التخطيط والبرامج.

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