اليوم السابع
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في 11 نقطة تعرف على إنجازات الدولة بالقطاع الصحى

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 07:00 ص
في 11 نقطة تعرف على إنجازات الدولة بالقطاع الصحى مستشفى - ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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حرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

نتج عن كل هذه المبالغ الضخمة، إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة

أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع الصحة:

1- ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنسبة 5% ليصل إلى 74.3 سنة.
2- انخفاض معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلى 43 حالة فقط بنسبة تحسن 20%.
3- القضاء على فيروس سي.
4- القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال.
5- زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%.
6- تحسن معدل إتاحة سيارات الإسعاف (نسبة إلى عدد السكان) بنسبة 26%.
7- زيادة عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) بنسبة 13%. 
8- زيادة في عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 120 مستشفى عام 2022.
9- زيادة في عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 24%، لتصل الي 35845سرير.
10- زيادة في عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 885 حضَانة.
11- زيادة في عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%، لتصل إلى 4830 سرير.
 
 
 
 

القطاع الصحى

فيروس سى

المستشفيات الحكومية

البان الاطفال

الادوية

اخبار الاقتصاد

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