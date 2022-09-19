وأفادت وكالة أنباء أسوشيتيد برس الأمريكية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جراء الإعصار فى بورتوريكو، غير أن السلطات الحاكمة هناك قدرت أن الأضرار كارثية، فيما لا تزال وكالة الأرصاد الجوية تحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة عبر أنحاء الجزيرة على مدار اليوم.

وقال إرنستو موراليس، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في العاصمة سان خوان "من المهم أن يدرك الناس أن الإعصار لم ينته".. مشيرا إلى أن الفيضانات وصلت إلى "مستويات تاريخية"، حيث قامت السلطات بإجلاء وإنقاذ مئات الأشخاص في جميع أنحاء الجزيرة. وقال الحاكم بيدرو بييرلويزي "الأضرار التي نراها كارثية".

وتدفقت المياه المنسابة جراء "فيونا" في الشوارع نحو المنازل وغمرت المطار الدولي في جنوب بورتوريكو ومزقت أسفلت الطرق وجرفت جسرا في بلدة "أوتوادو" الجبلية بوسط البلاد كانت قوات الحرس الوطني قد شيدته في أعقاب إعصار ماريا الذي ضرب الجزيرة عام 2017 كعاصفة من الفئة الرابعة. كما اقتلع الإعصار أسطح العديد من المنازل ودمرت الأشجار والأسوار العتيقة في المدن.

وتمركزت فيونا على بعد 50 ميلا (85 كيلومترا) جنوب شرق بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان مع رياح قصوى تبلغ 85 ميلا في الساعة (140 كم / ساعة) ليلة أمس الأحد، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير. وكانت تتحرك إلى الشمال الغربي بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كم / ساعة).

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الأراضي الأمريكية مع اقتراب مركز الإعصار من الركن الجنوبي الغربي للجزيرة. فيما قالت شركة لوما، التي تدير نقل وتوزيع الطاقة، إن الأحوال الجوية السيئة، بما في ذلك الرياح التي تبلغ سرعتها 80 ميلا في الساعة، عطلت خطوط النقل أمس الأحد، مما أدى إلى "انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجزيرة".