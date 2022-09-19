فيديو متداول.. أب يلقى ابنه في البحر بعد وفاته جوعا أثناء محاولة هجرة غير شرعية

وكالات

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا عنه، إنه لحظة إلقاء أب سوري لأحد أطفاله في البحر بعد أن فارق الحياة عطشاً، خلال محاولتهم للهجرة إلى أوروبا، عبر قارب صغير، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وأظهر الفيديو المتداول الأب السوري وهو يلقى جثمان الطفل في البحر، وسط حالة من الصدمة والخوف انتابت الموجودين على القارب، كما سمعت تكبيرات من المهاجرين ترحما على الطفل.

وفي تصريحات على موقع تويتر، أكدت "كيارا كاردوليتي" ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، وفاة 6 مهاجرين سوريين جوعاً وعطشاً خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب.

وأوضحت المفوضية الأممية، أنه كان على متن القارب أكثر من 30 شخصاً، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الناجين في وضع صحي شديد الخطورة.