اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو متداول.. أب يلقى ابنه في البحر بعد وفاته جوعا أثناء محاولة هجرة غير شرعية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:01 ص
فيديو متداول.. أب يلقى ابنه في البحر بعد وفاته جوعا أثناء محاولة هجرة غير شرعية صورة من الفيديو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا عنه، إنه لحظة إلقاء أب سوري لأحد أطفاله في البحر بعد أن فارق الحياة عطشاً، خلال محاولتهم للهجرة إلى أوروبا، عبر قارب صغير، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

وأظهر الفيديو المتداول الأب السوري وهو يلقى جثمان الطفل في البحر، وسط حالة من الصدمة والخوف انتابت الموجودين على القارب، كما سمعت تكبيرات من المهاجرين ترحما على الطفل.

وفي تصريحات على موقع تويتر، أكدت "كيارا كاردوليتي" ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إيطاليا، وفاة 6 مهاجرين سوريين جوعاً وعطشاً خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن قارب.

وأوضحت المفوضية الأممية، أنه كان على متن القارب أكثر من 30 شخصاً، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الناجين في وضع صحي شديد الخطورة.

 


اب سوري

سوريا

الهجرة الى اروروبا

القاء طفل في البحر

ايطاليا



الموضوعات المتعلقة

تونس تحبط 4 عمليات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 110 أشخاص

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:00 م

تونس: إحباط 34 عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية ونجدة وإنقاذ 554 شخصا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:30 م

الجيش اللبنانى يحبط عملية هجرة غير شرعية ويعتقل 85 شخصا بطرابلس شمال البلاد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:13 م

يونيسف يوقع مذكرة تفاهم مع "الوطنية التنسيقية" لمنع الهجرة غير الشرعية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:57 ص

"النقل البحرى" توضح تفاصيل إنقاذ 60 فردا على قارب هجرة غير شرعية بالمتوسط

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 05:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة