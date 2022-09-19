اليوم السابع
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فريق المصارعة الرومانية بمصنع المدرعات يحصد المركز الأول لبطولة الجمهورية للشركات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:53 م
فريق المصارعة الرومانية بمصنع المدرعات يحصد المركز الأول لبطولة الجمهورية للشركات فريق المصارعة الرومانية بمصنع المدرعات يحصد المركز الأول لبطولة الجمهورية للشركات
كتب زكى القاضى

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حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، على توجيه التهنئة لفريق المصارعة الرومانية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للوزارة، وذلك لنجاحهم بحصد المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للشركات رقم (55) والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري. 
 
من جانبه قدم المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات الشكر والتقدير لوزير الدولة للإنتاج الحربي على دعمه المتواصل للعاملين بالمصنع، كما قدم الشكر لمحافظة بورسعيد على استضافة هذا العُرس الرياضي والذي تقوم المحافظة بإستضافته كل عام  وتوفير كافة المستلزمات والأمور اللوجستية، وأشاد "رزق" بدور الاتحاد الرياضي للشركات في تنظيم محفل بطولة الجمهورية للشركات ورؤية الاتحاد الرامية إلى تشجيع العاملين على ممارسة الرياضة.
 
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المصارعة الرومانيه

الانتاج الحربى

وزير الانتاج الحربى



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