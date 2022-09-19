فتح كنيسة وستمنستر آبى استعدادا لاستقبال المشاركين فى جنازة الملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كنيسة وستمنستر آبى فتحت أبوابها استعدادا لوصول الرؤساء والوفود للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية بعد أن تم إغلاق قاعة وستمنستر، والتي رقدت خلالها الملكة فى نعشها لمدة 4 أيام وشاهدها قرابة نصف مليون شخص لتقديم احترامهم وإلقاء نظرة الوداع عليها.

واجتاز الحرس الملكى بوابات الدير وتمركز الجنود عند البوابات المعدنية فى انتظار بدء الإجراءات.

وستضم الجنازة، التي ستكون واحدة من أكبر التجمعات لرؤساء الدول والعائلة المالكة التي تستضيفها المملكة المتحدة منذ عقود، العائلات الملكية الأوروبية وقادة العالم.

بدأ أعضاء الأسرة المالكة في الوصول إلى مستشفى تشيلسي الملكي في سيارات دبلوماسية ذات نوافذ مظلمة بعد الساعة 8.30 صباحًا بقليل.

أما خارج قصر باكنجهام، يحاول المشجعون الذين خيموا لأيام التمسك بمواقعهم في الصف الأول.