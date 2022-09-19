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فتح كنيسة وستمنستر آبى استعدادا لاستقبال المشاركين فى جنازة الملكة إليزابيث

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 09:39 ص
فتح كنيسة وستمنستر آبى استعدادا لاستقبال المشاركين فى جنازة الملكة إليزابيث وستمنستر آبى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كنيسة وستمنستر آبى فتحت أبوابها استعدادا لوصول الرؤساء والوفود للمشاركة فى جنازة الملكة إليزابيث الثانية بعد أن تم إغلاق قاعة وستمنستر، والتي رقدت خلالها الملكة فى نعشها لمدة 4 أيام وشاهدها قرابة نصف مليون شخص لتقديم احترامهم وإلقاء نظرة الوداع عليها.

واجتاز الحرس الملكى بوابات الدير وتمركز الجنود عند البوابات المعدنية فى انتظار بدء الإجراءات.

وستضم الجنازة، التي ستكون واحدة من أكبر التجمعات لرؤساء الدول والعائلة المالكة التي تستضيفها المملكة المتحدة منذ عقود، العائلات الملكية الأوروبية وقادة العالم.

بدأ أعضاء الأسرة المالكة في الوصول إلى مستشفى تشيلسي الملكي في سيارات دبلوماسية ذات نوافذ مظلمة بعد الساعة 8.30 صباحًا بقليل.

أما خارج قصر باكنجهام، يحاول المشجعون الذين خيموا لأيام التمسك بمواقعهم في الصف الأول.

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

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سبب وفاة الملكة إليزابيث

سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

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