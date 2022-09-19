فتح باب التقديم لوظيفة 40 باحثا بيئيا و53 مراقبا حتى 22 سبتمبر الجاري

كتبت منال العيسوي

أعلنت وزارة البيئة، استمرار فتح باب التقديمات للوظائف التي تحاجتها، وهى 40 باحثا بيئيا، و53 مراقبا بيئيا، حتى يوم 22 سبتمبر المقبل، حيث أنه كان تم فتح باب يوم 7 من هذا الشهر الجارى.

وضعت وزارة البيئة بعض المعايير المرتبطة بكل وظيفة، فبالنسبة لوظيفة الباحث البيئي، فان المؤهلات المطلوبه ليها بكارليوس علوم - بكارليوس طب بيطري - بکارلیوس زراعة - بكارليوس نظم معلومات جغرافیة .

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‏أما وظيفة المراقب البيئى، فإن المؤهلات المطلوبة هي" دبلومات متوسط او فوق متوسط دبلوم تجاري أو صناعي أو زراعه أو نظم إدارية".

جدير بالذكر أنه يتم التقديم عن طريق البريد باسم رئيس الإمانة الفنية للإعلان رقم 1 لسنه 2022 ، جهاز شئون البيئة - 30 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادى - القاهرة - صندوق برید رقم 11728 .