غلق 17 ورشة و13 محلا تجاريا لمخالفتها مواعيد الإغلاق بمركز المحلة

الغربيــــة عادل ضرة

أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وتم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة يتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام و تم متابعة غلق 17 ورشة و 13 محلا تجاريا.

كما تم إطفاء 18 لمبة إنارة خارجية للمحلات وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.