عمرو خليل: نعش الملكة إليزابيث مرصع بـ2868 ماسة و269 لؤلؤة

كتب محمد شعلان

وصف الإعلامي عمرو خليل، مراسم جنازة الملكة إليزالبيث الثانية، بـ"جنازة القرن"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث، بالإضافة إلى متابعة الملايين حول العالم.

وقال الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر"، المدافع على شاشة "cbc"، إن التاج الموضوع على نعش الملكة من الذهب وهو مرصع بـ2868 ماسة و17 ياقوتة و11 زمردة و269 لؤلؤة، هذا إلى جانب عدد آخر من الجواهر.

كما أشار "خليل" إلى أن التاج صمم بغرض تتويج والد الملكة إليزابيث، الملك جورج السادس في عام 1937، مضيفا أن الجرم السماوي والصولجان، وكلاهما يعودان إلى عام 1661، حيث تم تقديمهما إلى الملكة أثناء تتويجها.

ويشهد العالم يوم الاثنين، الجنازة الرسمية للملكة إليزالبيث الثانية في ختام عشرة أيام كاملة من الحداد الوطني، حيث من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من الأشخاص المحتشدين في شوارع لندن في الحدث، بالإضافة إلى متابعة الملايين حول العالم.