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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:51 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وتتواصل دعوات جمعيات ومنظمات الهيكل المزعوم لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى في 29 من أيلول الجاري، لمناسبة رأس السنة العبرية.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في مواسم الأعياد اليهودية.

 

 

 


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