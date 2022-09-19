طالبان تعلن إفراج واشنطن عن أحد قادتها ووصوله إلى كابول

وكالات

قال متحدث باسم طالبان، إن الولايات المتحدة أفرجت عن القيادي الكبير في الحركة بشير نورزاي بعد احتجازه على مدى عقود، وأضاف أنه وصل إلى كابول الاثنين.

وحسب موقع الشرق، نورزاي كان من بين آخر المعتقلين الأفغان في معتقل جوانتانامو.

وذكر محمد نعيم، وهو متحدث باسم طالبان في تغريدة على تويتر: "أُطلق سراح المحترم حاجي بشير بعد سجنه على مدى عقدين، ووصل إلى كابول اليوم الاثنين".

واعتقل بشير نورزاي، وهو زعيم قبلي أفغاني، في عام 2005 ووجهت إليه تهمة تهريب ما قيمته 50 مليون دولار من الهيروين إلى الولايات المتحدة.

ونفى محامي نورزاي في وقت لاحق كون موكله تاجر مخدرات وطالب بضرورة إسقاط التهم لأن مسؤولي الحكومة الأمريكية خدعوه ليعتقد أنه لن يتم القبض عليه.