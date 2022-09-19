ضبط 500 عبوة عصير مجهولة المصدر جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط أحد المحال التجارية بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد وبحوذته 500 زجاجة عصير مجهولة المصدر.

جاء ذلك فى حملة صباحية إنطلقت اليوم لملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون وبتعليمات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين في المحافظة، بتشديد الرقابة على الاسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من المخالفين، وتحت اشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيس الرقابة ورئيس الحملة وداليا العطوى واشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية بمنطقة بحر البقر جنوب بورسعيد وبحوذته 500 زجاجة عصير مجهولة المصدر بدون أى فواتير دالة على المنشأ مخالفة قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر المحضر وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.