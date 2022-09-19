ضبط 480 منشأة طبية خاصة مخالفة وتحرير 28 محضر غلق إدارى بالمنيا.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية وسوق الدواء وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث نفذت إدارة العلاج الحر عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز، تم خلالها المرور على 1022 منشأة طبية خاصة ومستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل، كما أسفرت الحملات عن ضبط عدد 480 منشأة مخالفة وتحرير 28 محضر غلق إداري لمنشآت طبية خاصة مخالفة.



من جانبه، قال الدكتور محمد حسن مدير ادارة العلاج الحر، إن عدد المنشآت التي قامت بتوفيق الأوضاع بلغت 275 منشأة، كما تم الانتهاء من ترخيص 13 منشأة طبية خاصة وإنذار 164 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى فحص 7 شكاوى حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.





الحملة



جانب من الحملة



غلق منشأة طبية خاصة مخالفة











