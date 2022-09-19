ضبط 4 أطنان من الدقيق المدعم قيل بيعهم فى السوق السوداء بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال مديرية تموين الأقصر، من إحباط محاولة تهريب دقيق مخابز مدعم بإجمالى 4 أطنان من الدقيق المدعم بنطاق مركز ومدينة إسنا.

ورد معلومات للدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، عن قيام أحد متعهدي الدقيق بالتلاعب في كميات الدقيق المدعم عن طريق الاتفاق مع أصحاب المخابز لتجميع كميات الدقيق المدعم وإعادة بيعها في السوق السوداء، حيث تم تشكيل لجنة مكبرة من ديوان عام المديرية وإدارة تموين إسنا وضبط سيارة محملة بـ 4 أطنان من الدقيق المدعم بإحدى الطرق الزراعية الخاصة بمحصول قصب السكر بمدخل قرية توماس 3 بمركز إسنا، وتم التحفظ على السيارة بما عليها من مضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة.

تحرر عن ذلك محضر رقم 18220 لسنة 2022 جنح مركز إسنا، كما تم تحرير اجمالي عدد 41 محضر ومخالفة تموينية خلال 24 ساعة.