ضبط 3 أطنان ونصف دواجن ولحوم يشتبه في عدم صلاحيتها بالجيزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز المدير المسئول عن ثلاجة حفظ سلع غذائية على ذمة تحريات المباحث، بعد أن ضبط بحوزته (3٫06 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تشير إلى تورط المدير المسئول عن ثلاجة حفظ سلع غذائية بالجيزة، في طرح كميات من مقطعات الدواجن واللحوم التي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بسرعة ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته (3٫06 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.