اليوم السابع
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ضبط 1.5 طن رنجة يشتبه فى صلاحيتها و5 أطنان ملح و2.5 طن دقيق مدعم بالغربية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:53 ص
ضبط 1.5 طن رنجة يشتبه فى صلاحيتها و5 أطنان ملح و2.5 طن دقيق مدعم بالغربية رنجة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف المهندس محمد ابو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تنفيذا لتعليمات وتحريات الرقابة الإدارية باستمرار تكثيف حملات مديرية التموين بمحافظة الغربية، حيث تم ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص به 600 عبوة وسلع غذائية وكراتين معطرات مجهولة المصدر واخرى منتهية الصلاحية. 
 
وتم ضبط 1550 كيلو رنجة أسماك مدخنة مشتبة فى صلاحيتها وبدون بيانات مصاحبة بالتقرير الصحى من سلامة الغذاء والطب البيطرى وضبط 5 طن ملح مجهول المصدر وبدون بيانات كما تم ضبط 650 كجم أرز معبأ يباع بأزيد من السعر الرسمى بأماكن مختلفة، ضبط 1.750 طن دقيق بلدى مدعم 87% قبل بيعه فى السوداء وضبط 1 طن دقيق بلدى87% مجمع بعدة مخابز قبل بيعه فى السوق السوداء.
 
كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 2450 رغيفا بلديا مدعما معبأ معد للبيع مرغوف على دقيق قبل بيعه فى السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتم تحرير 43 محضر جنح أمن دولة طوارئ ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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