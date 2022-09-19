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ضبط مركز تعليمي دون ترخيص لبيع الملازم التعليمية قبل الدراسة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:52 ص
ضبط مركز تعليمي دون ترخيص لبيع الملازم التعليمية قبل الدراسة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص لإدارته مركز تعليمى بدون ترخيص وبيع وتداول ملازم تعليمية بدون تصريح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (المسئول عن مركز تعليمى، كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المركز بدون ترخيص وبيع وتداول ملازم تعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية .. وعُثر بداخل المركز على (عدد 1650 ملزمة تعليمية خاصة بإحدى المراحل التعليمية).
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف أمام اللواء علاء بشندي بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 

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