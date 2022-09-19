ضبط مدير شركة سياحة خاصة استولى على 315 ألف جنيه من شخصين بسوهاج لتسفيرهما للحج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج من ضبط المدير المسئول لفرع شركة خاصة للسياحة بدائرة قسم أول سوهاج عقب تقدم مدرس بالجامعة وأخصائية اجتماعية بتقديم بلاغين ضده يتضرران منه لقيامه بالاستيلاء على مبلغ 315 ألف جنيه بزعم تسفيرهما لأداء فريضة الحج لعام 2022 إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي وجواز السفر.

كان اللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار قد تلقى بلاغا من قسم السياحة والآثار بسوهاج يفيد بتقدم مدرس بالجامعة وسيدة تقيم بمحافظة أسيوط ببلاغين ضد المدير المسئول لفرع شركة خاصة للسياحة يتهمانه بالنصب عليهما والاستيلاء على مبالغ مالية وجوزات السفر الخاصة بهما بزعم قدرته على تسفيرهما لأداء فريض الحج لعام 2022 على غير الحقيقة.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد شرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة قرر سرعة ضبط المتحرى وتبين من خلال التحريات التي قادها رئيس قسم شرطة السياحة والأثار بسوهاج بتقدم بلاغ من، أح ر س ع 35 سنة مدرس بالجامعة، بتضرره من مدير مسئول عن فرع شركة خاصة للسياحة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمطلوب للتنفيذ عليه في "5 " قضايا شيك وتبديد وإيصال أمانة، آخرهم قضية تبديد لقيامه بالنصب عليه، والحصول منه على مبلغ "225.000 جنيهاً وجواز سفره نظير سفره لأداء فريضة الحج لعام 2022 إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي وجواز السفر، وبلاغ من سيدة، ج س ا 40 سنة تقيم دائرة أسيوط بتضررها من ذات المشكو في حقة لقيامه بالنصب عليها والحصول منها على مبلغ 90.000 جنيهاً وجواز سفرها نظير سفرها لأداء فريضة الحج لعام 2022 إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي وجواز السفر

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.