ضبط لص يسرق الحقائب بأسلوب المغافلة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة حقيبة يد من آخر بأسلوب المغافلة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه حال تواجده داخل أحد المحال بدائرة القسم، فوجئ بسرقة حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالى – مجموعة من الأوراق الخاصة به – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء - "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى- المسروقات المستولى عليها).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة.