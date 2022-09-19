ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية حملات مكبرة على الأسواق لمواجهة المخالفين والحد من ترويج السلع مجهولة المصدر .

حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير ادارة المجازر وتفتيش اللحوم وجهاز حماية المستهلك برئاسة عماد يسرى وأطباء ادارة المجازر وتفتيش اللحوم الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى والدكتور هيثم حماد للتفتيش على المخالفين.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالى وزن 250 كيلو جرام فى مدينة السادات، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .

جاء ذلك تعليمات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالاهتمام بصحة وسلامة المواطنين وغذائهم وعمل حملات مكثفة على الأسواق.