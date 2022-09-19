ضبط سوبر ماركت فى حى الشرق ببورسعيد يبيع الأرز أغلى من السعر الرسمى

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط سوبر ماركت كبير فى حى الشرق يبيع أرز أغلى من السعر الرسمى، وكذلك ضبط كميات من حلوى المولد بدون بيانات.



شنت إدارة تموين شرق فى حملات موسعة لتمشيط للأسواق لملاحقة المخالفين وذلك بتعليمات مستمرة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بتشديد وتكثيف الرقابة على الاسواق وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من المخالفين، تحت اشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية الذى وجه بتشكيل حملة بقيادة إبراهيم الخياط مدير إدارة تموين شرق وهيام متولى وسماح رضوان ونانسى البياع كبار مفتشى الرقابة.



وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الشرق يقوم ببيع الأرز أزيد من السعر الرسمى حسب قرار 66 لسنة 2022 والخاص بتسعير الأرز والإلتزام بالأسعار المنصوص عليها وهى كالتالى : الأرز السائب بسعر 12 جنيه للكيلو، والمعبأ بسعر 15 جنيه للكيلو، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



كما تمكن أفراد الحملة من ضبط كمية تقدر ب 50 كيلو جرام من حلوى المولد بدون بيانات خاصة بالمنتج من حيث المكونات والصلاحية.



وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

