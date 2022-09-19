صعود مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.167 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 9854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3991 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.95% ليغلق عند مستوى 2177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.