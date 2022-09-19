صعق كهربائى ينهى حياة طفل أثناء اللعب أمام منزله فى العجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

أصيب طفل أثناء اللعب أمام منزله في العجوزة بصعق كهربائى، مما أسفر عن مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في العجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وتوصلت التحريات أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بصعق كهرباء أثناء اللعب أمام منزله، حيث لامس سلك كهرباء مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.