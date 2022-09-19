صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 48 ألف حالة بعيادات الأسنان

المنيا -حسن عبد الففار

أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا من خلال إدارة طب الأسنان لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا.

أوضح أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 48 ألف حالة بعيادات الأسنان بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا والمتابعة لـ 2003 من السيدات الحوامل بعيادات الإسنان بالوحدات والمراكز الطبية وذلك على مدار شهر أغسطس الماضي.

وأضاف الدكتور مصطفى سهمان، مدير إدارة طب الأسنان، أن إدارة طب الأسنان تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية حيث تم تقديم الخدمات الطبية لـ 48 ألف مريض بعيادات الأسنان بالمستشفيات ووالوحدات والمراكز الطبية.

وأضاف أنه تم عمل حشو تجميلي لـ 455 حالة وعلاج جذور لـ 573 حالة وخلع أسنان لـ 8 آلاف حالة بالإضافة إلى إجراء 50 عملية جراحية بسيطة بالمجان والمتابعة لـ 2003 من السيدات الحوامل بالإضافة إلى تقديم خدمات طب الأسنان لـ 343 حالة بالقوافل الطبية.

وأشار "سهمان"، أنه تم عمل دورات تدريبية لـ 108 من أطباء التكليف بموضوعات تشمل الحقوق والواجبات الإدارية ومكافحة العدوى والجودة الطبية الشاملة بالإضافة إلى تنفيذ 63 ندوة تثقيفية بالمراكز والقرى للتوعية الصحية للفم والأسنان.