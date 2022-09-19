اليوم السابع
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صحة الإسماعيلية تستعد لإطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:52 م
صحة الإسماعيلية تستعد لإطلاق حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا.. صور صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب
الإسماعيلية- صبرى غانم

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اجتمع الدكتور على حطب، وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية، اليوم مع مديرى الإدارات المعنية وفريق إشراف حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد فيروس كورونا، بحضور الدكتورة عبير العدوى منسق وزاره الصحة لحملة طرق الأبواب ، الدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة والدكتورة نسرين يوسف مدير إدارة الطب الوقائي لوضع الاستعدادات النهائيه لانطلاق حملة طرق الأبواب بالإسماعيلية والمقرر أن تبدأ فعالياتها يوم 25 سبتمبر الجارى ولمدة 3 أسابيع.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تهدف لرفع الحالة المناعية للمواطنين في مواجهة المتحورات الجديدة لكوفيد 19 ومحاصره وباء فيروس كورونا خاصه مع اقتراب فصل الشتاء وتجنب ما حدث فى الموجه الاولى والثانيه لفيروس كورونا فى العام الماضى.
 
وأشار "حطب" الى تضافر جميع الجهود لانجاح حمله طرق الابواب ضد فيروس كورونا مشيرا لدعم اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بتقديم كافه التسهيلات وتذليل العقبات امام الفرق المشاركه وكذلك التعاون والتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضه والأوقاف والتربيه والتعليم وأعضاء مجلسى الشورى والنواب والمجلس القومى للمرأه فضلا عن المشاركه المجتمعيه لرجال الأعمال وشباب المتطوعين.
 
 وأضاف "حطب" ان الحمله تستهدف جميع المواطنين بدايه من 12 سنه فأكثر وتطعيم اى مواطن تخلف عن التطعيم وهو ما يعلى من دور الاعلام والتثقيف الصحي والرائدات الريفيات لتوعيه المواطنين وتقديم رساله تثقيفيه بأهميه التطعيم وخطورة المرض وارشادهم لاقرب مكان لتلقى الخدمه الصحية من خلال فرق ثابته ومتحركة لتحقيق تغطيه شامله باماكن التجمعات والمناطق الحدودية والمراكز والقرى على مستوى المحافظة.
 
صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (7)
صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (7)

صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (8)
 
جانب من الاجتماع

 

صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (1)
صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (1)

صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (2)
 
مديرى الإدارات

 

صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (3)
 
الدكتور على حطب، وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية

 

صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (4)
صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (4)

صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (5)
 
الدكتور على حطب، وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية
صحة الإسماعيلية تستعد لإنطلاق حملة طرق الأبواب (6)
 
الدكتور على حطب، وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية

 


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