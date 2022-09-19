صحة الأقصر تنظم ندوات تثقيفية بالإدارات الصحية للتوعية بصحة الفم والأسنان

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قام أطباء الأسنان بعمل ندوات تثقيفية يومية بالوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لزيادة الوعى الصحى للمترددين على الوحدات الصحية فى كل ما يخص الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وسبل الوقاية من التهابات اللثة والترسبات الجيرية وأهمية العلاج التحفظى للأسنان والتغذية السليمة للأطفال والحوامل للحفاظ على أسنان سليمة، وغيرها من الإرشادات الوقائية بما يساعد على سلامة الصحة العامة للمواطن الأقصرى.

وفى نفس السياق قاد الدكتور الطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، زيارة لمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، وذلك بعد تعاقد المستشفى مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لتقديم خدمات من المستشفى لمنتفعى التأمين الصحى بالأقصر، وكان فى إستقبال وكيل صحة الأقصر، الدكتور محمد محمد الرملي مدير المستشفى، حيث حضر خلالها جزء من اليوم العلمي الذي تواظب المستشفى على تنظيمه، وأثنى على الفكرة والمجهود، ثم تفقد قسم المناظير تحت الإنشاء ووجه بضرورة إفتتاح القسم فى أقرب وقت ممكن لخدمة أهالى الأقصر، وقام بتفقد العناية المركزة وشكر مجهود الأطباء والممرضين، ثم توجه إلى المطبخ والمخازن والمطعم، وفي نهاية الزيارة توجه بالشكر لقيادة المستشفى وكل العاملين لما يبذلونه من مجهود فى خدمة المرضى.